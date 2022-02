Husum und Niebüll : Corona: Neues Vakzin Nuvaxovid in den Impfstellen des Kreises frühestens Ende Februar

Der Kreis Nordfriesland weist darauf hin, dass man in den beiden Impfstellen in der Kreisstadt und in Niebüll sonnabends auch ohne Termin an die Reihe kommt.

Husum/Niebüll | Die Impfstellen des Landes in Husum und Niebüll bieten an jedem Sonnabend von 10.30 Uhr bis 19.15 Uhr eine Corona-Impfung ohne Termin an. Weiterlesen: Neuinfektionen am Mittwoch – keine genauen Zahlen für Husum, Sylt, SPO, Südtondern & Co. „Beide Impfstellen haben gut zu tun, sind aber nicht überlastet“, so Bernd Petersen, der Impfkoordinator de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.