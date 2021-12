Friedrichstadt : Notfall in der Innenstadt: Schwierige Rettungsaktion für die Feuerwehr

Hübsch anzusehen sind die Häuser in der Friedrichstadt, doch für Rettungseinsätze von erkrankten oder verunfallten Menschen oft nur schwer zugänglich, wie ein Fall am Mittwochabend zeigte. Drehleiter und Säge kamen zum Einsatz.

Friedrichstadt | Der Alarm für die Feuerwehr kam am Mittwoch gegen 17.20 Uhr: Ein DRK-Rettungswagen aus Stapel/Kreis Schleswig-Flensburg war in der Fußgängerzone (Prinzenstraße) zu einer schwer verunfallten Person in einer Wohnung gerufen worden. Auch interessant: Immer mehr gefälschte Impfpässe: Wie reagieren die Kliniken an der Westküste? Nach Versorgung durch...

