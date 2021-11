St. Peter-Ording : Notfall auf Fischkutter: Hubschrauber aus SPO bringt Notarzt und Sanitäter

Ein Team von Northern Helicopter fliegt Notarzt und Sanitäter zu einem Rettungskreuzer. Von dort wechseln sie zu einem Notfall auf einem Fischkutter.

St. Peter-Ording/Büsum | Die Besatzung eines der in St. Peter-Ording stationierten Rettungshubschrauber von Northern Helicopter (NHC) kam in der Nacht zu Montag bei einem medizinischen Notfall auf einem in Friedrichskoog/Dithmarschen beheimateten Fischkutter zum Einsatz. An Bord war der Kapitän plötzlich mit starken Schmerzen zusammengebrochen und benötigte laut einer Mitteil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.