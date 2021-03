Nordstrand : 40 Jahre Landfrauenverein: Von Reisen, Auftritten und gemeinsamen Stunden

Die Landfrauen auf Nordstrand gründeten sich vor genau 40 Jahren. Ihre Gemeinschaft pflegen sie auch in Corona-Zeiten.

Nordstrand | Mehr als vier Jahrzehnte gibt es nun die Nordstrander Landfrauen. Denn genau am 19. März 1981 besuchten mehr als 120 Frauen die Gründungsveranstaltung. Auch interessant: Neuer Deichübergang an der Anlegestelle Strucklahnungshörn Am Ende habe der neue Ortsverein stolze 119 Mitglieder gezählt, sagt die damals zur Vorsitzenden gewählte Karin Jacobs...

