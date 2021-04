Feuerwehr Nordstrand : Einsatz in der Nacht: Fischerboot droht am Süderhafen zu sinken

Am Süderhafen musste die Feuerwehr Nordstrand einen in Not geratenen Fischer retten.

Nordstrand | In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr Nordstrand zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Ein Boot drohte, bei steigender Flut am Süderhafen zu sinken. Auch interessant: 40 Jahre Landfrauenverein: Von Reisen, Auftritten und gemeinsamen Stunden Ein Fischereiboot hatte Schlagseite bekommen: Beim auflaufenden Wasser war das Seewasser über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.