Treibgut aus der Nordsee : Schobüll: Was die Stürme alles antreiben und wer für die Entsorgung der Treibsel zuständig ist

Die Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia haben einiges an die Küsten geschwemmt. In Schobüll wurde gleich ein ganzer Steg angetrieben. Was damit passiert und wer sonst für Schwemmgut zuständig ist.

Husum | Es ist zwar schon einige Wochen her, dass die schweren Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia über das Land fegten und zum Teil eine Spur der Verwüstung hinterließen. Doch auch heute, über vier Wochen nach der Sturmserie, ist mancherorts noch deutlich zu erkennen, wie die Nordsee an der nordfriesischen Küste gewütet und Treibgut angespült hat. Weiterles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.