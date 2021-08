Landtagswahl 2022: Nominierung : Nordfrieslands SPD-Kreisvorsitzende Gamze Özdemir nennt Bewerber

Marc Timmer aus Husum und Hendrik Schwind-Hansen aus Niebüll bewerben sich um die Kandidatur für die Wahlkreise Nordfriesland-Süd und -Nord. Das gab jetzt der SPD-Kreisvorstand bekannt.

Husum | Parallel zur Nominierung des schleswig-holsteinischen SPD-Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller nennt der SPD-Kreisvorstand Nordfriesla nun auch jene Bewerber, die für die SPD in den beiden Wahlkreisen Nord und Süd in Nordfriesland antreten wollen. Entscheiden über diese Nominierungen sollen die Genossen auf einem Parteitag am Sonnabend, 4. September ...

