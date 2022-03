Fahrradfahren auf Eiderstedt : Nordfrieslands Radfahrer sind gefragt: Konferenz zum Radverkehrskonzept

Wie kann Radfahren in Nordfriesland reizvoller werden? Der Kreis arbeitet an einem Radverkehrskonzept und möchte die Bürger in verschiedenen Konferenzen beteiligen. Die erste findet nun in Garding statt.

Garding | Im Herbst vergangenen Jahres gab der Kreis Nordfriesland die Erstellung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes in Auftrag. Das Ziel: den Anteil des Radverkehrs – insbesondere auch außerhalb der Städte – weiter zu steigern, die Verlagerung vom Auto auf das Fahrrad voranzutreiben und eine zukunftsfähige Infrastruktur zu entwickeln. Auf dem Weg dahin ste...

