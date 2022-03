Naturschutz in Nordfriesland : Appell von Kreisjägermeister und Landschaftswart – Hunde nicht frei laufenlassen!

Der Frühling beginnt und damit die Setz- und Brutzeit – und aus diesem Anlass weisen Kreisjägermeister und Landschaftswart auf das Verbot hin, Hunde in der Natur von der Leine zu lassen. Es gab schon Vorfälle.

Nordfriesland | So etwas passiert auch in Nordfriesland: In einem Nachbarkreis sei beobachtet worden, wie ein freilaufender Hund in der Feldmark einen Rehbock hetzte und riss, so der Landschaftswart des Landschaftsschutzgebietes Schobüller Berg, Sönke Vollbeer. Das bedauernswerte Tier habe tiefe Fleischwunden gehabt und mehr als eine halbe Stunde lang laut vor Schmer...

