Neues vom Boßeln : Fruunsboßeln: Statt um den Zeitungspokal wird um den Corona-Cup gewetteifert

Elf Mannschaften traten am Kaltenhörner Außendeich an, eingeteilt in zwei Gruppen. Am Ende siegte der Boßelverein Uelvesbüll-Norderfriedrichskoog.

Tetenbüll | Für die nordfriesischen Boßlerinnen fand am Kaltenhörner Außendeich als Ersatz für das Zeitungsboßeln der Husumer Nachrichten der Corona-Cup statt. Ausrichtender Verein war der BV Tetenbüll. Von insgesamt elf Vereinen hatten sich neun für die Feldkämpfe angemeldet. Auch interessant: Melf Hems aus Garding ist Landesjugendmeister im Boßeln Geboßel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.