St. Peter-Ording - Föhr - Sylt : Oster-Ansturm trotz Corona-Lockdowns blieb fast aus

Während die Inseln bereits vor Ostern eine erste Reisewelle hatten, blieb der große Ansturm an den Strand von SPO aus.

St. Peter-Ording - Föhr - Sylt | Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel lockte am Ostersamstag viele Ausflügler nach St. Peter-Ording. Wie uns ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden will, mitteilte, waren die Zufahrtswege bereits am später Vormittag stark frequentiert. Auch interessant: Bereits 65 Anzeigen: Wohnmobil-Reisende verstoßen gegen Übernachtungsverbot A...

