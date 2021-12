Gutscheine für junge Leute : Mit dem Taxi in die Disco oder zur Arbeit: Nordfriesland-Nacht-Taxi im neuen Design

Bereits seit 1995 ergänzt das Nordfriesland-Nacht-Taxi das ÖPNV-Angebot in den Abend- und Nachtstunden. Entstanden ist damit eine sichere und günstige Mobilitätsmöglichkeit für junge Menschen.

Nordfriesland | Nach fast 20 Jahren wurde es Zeit für eine Generalüberholung: Ab sofort erstrahlen die Plakate, Infokarten und Gutscheine des Projekts Nordfriesland-Nacht-Taxi in einem neuen Design. An Schulen, in Jugendtreffs und Bürgerbüros sowie an vielen weiteren Stellen im Kreisgebiet zieht das aktualisierte Werbematerial künftig die Blicke auf sich. Bereits ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.