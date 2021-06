Interfriesischer Rat : Nordfriesin Ilse Johanna Christiansen ist neue Präsidentin

Der Interfriesische Rat verbindet Nord-, Ost- und Westfriesland. Neue Präsidentin ist eine Nordfriesin: Ilse Johanna Christiansen. Die Friesenräte habe etliche große Projekte in der Pipeline.

Nordfriesland | Hoher Besuch quartiert sich im August für mehrere Tage in Nordfriesland ein. Da reisen Menschenrechts-Experten aus rund sieben europäischen Ländern an und schauen in simultan übersetzten Besprechungen, wie es um die Rechte der friesischen Minderheit steht. Es handelt sich um eine Delegation des Europarates, die die Einhaltung des Rahmenübereinkommens ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.