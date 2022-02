Russland-Ukraine-Konflikt : Pellwormer Guido Schwarze kämpft um Visa für seine ukrainische Familie

Acht Monate haben die Ukrainerin Nataliia Schwarze und ihre Kinder auf ihre Visa gewartet, so ihr Pellwormer Mann. Erfolglos: Nun mussten sie Deutschland verlassen. Ihr Mann erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ausländerbehörde Nordfriesland.

Nordfriesland | 2019 verliebte sich der Pellwormer Guido Schwarze (53) in Nataliia Sotnyk (43). Im Jahr darauf, im Dezember heiratete das Paar in Nataliias Heimat in Winnyzja, südwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Heute kämpft Guido Schwarze um die Familienzusammenführung. Denn am vergangenen Wochenende mussten Nataliia und die beiden Kinder (13 und 15) zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.