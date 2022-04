Lieferengpässe bei Öl und Mehl : Regale bleiben leer: Husums Supermärkte reagieren mit Maßnahmen und Humor

Derzeit sind es vor allem Speiseöle und Mehle, die oft ausverkauft sind. Marktleiter in Husum reagieren mit steuernden Maßnahmen und mit Humor. Derweil gibt es im Bio-Markt offenbar keine Probleme.

Husum | Die Lieferschwierigkeiten der Husumer Supermärkte nehmen kein Ende. Noch immer bleiben derzeit vor allem die Öl- und die Mehlregale leer. Doch nicht alle dieser Produkte sind gleichzeitig auch teurer als sonst. Anders als etwa in einem famila-Markt in Mildstedt. Dort koste, so schreibt es shz-Leser Ingo Schley, ein Liter Sonnenblumenöl rund sechs Euro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.