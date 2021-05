Corona in Bredstedt : Niedrige Inzidenz: Bürgermeister möchte Maskenpflicht aufheben

Bürgermeister Christian Schmidt schlägt vor, die Maskenpflicht im Freien in der Innenstadt aufzuheben. Dazu hat er online eine Umfrage unter den Bürgern gestartet.

Bredstedt | Kein Corona-Infizierter im Amt Mittleres Nordfriesland – und das seit einer Woche. Ein guter Grund für Bürgermeister Christian Schmidt über die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien in der Bredstedter Innenstadt nachzudenken, so wie es die Stadt Flensburg seit Mittwoch in der Fußgängerzone praktiziert. Auch interessant: Jugendpfleger des Kreises sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.