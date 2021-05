Sönnebüll : Neues Wohngebiet: Nur sechs statt elf Grundstücke zulässig

Die Sönnebüller sind enttäuscht: Für das neue Wohngebiet im Westerende sind nur sechs Grundstücke zulässig. Die Nachfrage ist groß.

Sönnebüll | Er stand schon öfter auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter-Sitzungen. Fast ein Dauerbrenner ist das neue Baugebiet am Westerende in Sönnebüll. In jüngster Sitzung des Gemeinderates ging es erneut um die Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 4. „Wir mussten das Verfahren nachdem alles durch war, wider Erwarten vom vereinfa...

