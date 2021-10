Hattstedt : OK-Treff: Neues Leben im Jugendzentrum

Der OK-Treff in Hattstedt meldet sich zurück, mit neuen Möbeln, neuen Spielen, neuem Internetauftritt und dem neuen Leiter Carlo Gasper. Willkommen sind alle Kinder ab acht Jahren und alle Jugendlichen.

Hattstedt | Im Hattstedter OK-Treff herrschte am Sonnabend reges Treiben. Nach wochenlangen Aufräum- und ersten Renovierungsarbeiten hatte der neue Leiter Carlo Gasper zum Tag der offenen Tür in den Jugendtreff an der Bahnhofstraße geladen. Und im Laufe des Tages kamen denn auch rund 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsne vorbei, um die Räume und „den Neuen“ kennen...

