Brücke Rendsburg-Eckernförde : Neuer Träger der Schutzwohnungen baut auch Frauenhaus für Nordfriesland auf

Mit der Suche nach Immobilien beginnt der Aufbau eines Frauenhauses mit Standorten in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg. Die bisherigen Schutzwohnungen bekommen einen neuen Träger: Die Brücke Rendsburg-Eckernförde.

Nordfriesland | Auf den ersten Blick könnte es wie das Ende klingen, doch es ist in Wirklichkeit ein nahtloser Übergang. Die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein (Awo SH) übergibt die Trägerschaft für die Frauenschutzwohnungen in Nordfriesland ab Januar an den Verein Brücke Rendsburg-Eckernförde. Frauenschutzwohnungen bleiben in Betrieb Durch den Wechsel werde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.