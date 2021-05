Schulverband Eiderstedt : Neuer Bürgermeister von SPO Jürgen Ritter zum neuen Vorsteher gewählt

Jürgen Ritter regt an, sich als Schulverband aktiv um neue Lehrer zu bemühen. So fehlen in St. Peter-Ording fünf zum neuen Schuljahr.

Garding | Als neuer Bürgermeister von St. Peter-Ording hat Jürgen Ritter kurz nach seinem Amtsantritt am 1. Mai ein weiteres Amt erhalten: Er wurde zum Vorsteher des Schulverbands Eiderstedt gewählt und tritt damit auch dort die Nachfolge von Rainer Balsmeier an. Auch interessant: Neuer Bürgermeister für SPO: So begrüßte die Gemeindevertretung Jürgen Ritter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.