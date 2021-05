St. Peter-Ording : Neuer Bürgermeister für SPO: So begrüßte die Gemeindevertretung Jürgen Ritter

In seiner ersten Gemeindevertreter-Sitzung als Bürgermeister versprach Jürgen Ritter für Offenheit und Information einzustehen.

St. Peter-Ording | „Die Zeit des Wartens ist nun für mich vorbei. Endlich.“ Das sagte Jürgen Ritter nach seinem ersten offiziellen Arbeitstag als neuer Bürgermeister von St. Peter-Ording in der Gemeindevertreter-Sitzung, die an diesem Tag stattfand. Seit 1. Mai ist er in Amt und Würden. Weiterlesen: Vereidigt: Jürgen Ritter wird Bürgermeister in SPO Alle unter Cor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.