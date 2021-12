An der B5 in Langenhorn : Neue Wachen für Feuerwehr und Kreis - und dazu noch Photovoltaik und Elektrolyseur

Vier Projekte sind an der B5 in der Mache: Ein neues Feuerwehrgerätehaus, eine neue Rettungswache für den Kreis Nordfriesland, ein Elektrolyseur zur Wasserstoffgewinnung und eine Photovoltaikanlage.

Langenhorn | Der erste Plan für Feuerwehrgerätehaus für die Ortswehr Mönkebüll in der Gemeinde Langenhorn steht. Die Investition wird notwendig, weil das alte Domizil den gesetzlichen Anforderungen und den Auflagen der Feuerwehr-Unfallkasse nicht mehr entspricht. Mit einer Nutzfläche von 390 Quadratmetern soll es am südlichen Ortsrand, an der Grundstücksgrenze zum...

