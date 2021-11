Bürgerbeteiligung in NF : Neue Strategie Aktivregion Südliches Nordfriesland: Aufruf an alle Bürger zum Mitmachen

2023 beginnt eine neue Förderperiode, 2,5 Millionen Euro können dann in die Aktivregion Südliches NF fließen. Alle Bürger der Region sind eingeladen, am 20. November in Schwabstedt an neuen Förderideen mitzuarbeiten.

Schwabstedt | Wie soll meine Heimatregion künftig aussehen? Was heißt für mich Lebensqualität? Was können wir gemeinsam tun, um sie zu verbessern? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, sind alle Bewohner der Aktivregion Südliches Nordfriesland aufgerufen, sich an der Erstellung der neuen Integrierten Entwicklungsstrategie zu beteiligen und ihre Wünsche und Id...

