Photovoltaik auf Eiderstedt : Neue Solarparks: Grüne Ortsverbände fordern ein Entwicklungskonzept und eine intensive Bürgerbeteiligung

Kontrovers wird über Investorenpläne für mehr Photovoltaik-Anlagen auf Eiderstedt diskutiert. Die grünen Ortsverbände begrüßen die Förderung von Solarenergie. Die Flächen müssten aber auf ihre Eignung überprüft werden.

Eiderstedt | In der kontroversen Debatte über geplante Solarparks auf Eiderstedt melden sich nun auch die Ortsverbände Eiderstedt und St. Peter-Ording von Bündnis90/Die Gründen zu Wort. Auf Eiderstedt haben in diesem Jahr Investoren bereits in Osterhever, Oldenswort, Tating und Witzwort Interesse bekundet, großflächige Solarparks zu errichten. Weiterlesen: Sorge we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.