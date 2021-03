Corona in Nordfriesland : Neue Regelungen für die Feiertage: Wie Husumer den Oster-Lockdown bewerten

Rund um die Feiertage bekommt der Einzelhandel verkürzte Öffnungszeiten. Wie bewerten Husumer die Lockdown-Beschlüsse?

Husum | Der gesamte Einzelhandel soll an Gründonnerstag (1. April) geschlossen bleiben. Während „Lebensmitteleinzelhändler im engeren Sinn“ an Karsamstag öffnen dürfen, bleiben Läden aus anderen Bereichen am 3. April geschlossen. Wie bewerten die Husumer die neuen Beschlüsse? Ändern sie daher ihre Einkaufspläne? Shz.de hat sich umgehört. Weiterlesen: Hart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.