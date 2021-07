Lebensretter von KZ-Häftlingen : Späte Ehrung für Norbert Masur in Friedrichstadt: Neue Info-Tafel am Geburtshaus

Der Jude Norbert Masur aus Friedrichstadt wurde während des Zweiten Weltkriegs Lebensretter von Hunderten an KZ-Häftlingen. Nun wurde ihm eine späte Ehrung an seinem Geburtshaus in Friedrichstadt zuteil.

Friedrichstadt | Dieses von außen unscheinbare Wohnhaus mit seiner neuzeitlichen Backsteinfassade zieht nicht unbedingt die Blicke der Passanten auf sich. Doch mit diesem Haus in der Neuen Straße ist eine ungewöhnliche Geschichte verwoben. Auch interessant: Wie einst der Unterricht auf der Mädchenschule in Friedrichstadt aussah Darauf weist seit Freitag ein Info...

