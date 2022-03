Schulen in Nordfriesland : Eltern engagieren sich: Neue Hoffnung für die Gemeinschaftsschule Ohrstedt

Über den Fortbestand der Gemeinschaftsschule Ohrstedt entscheidet der Schulverband Viöl am 29. März. Nicht nur eine Elterninitiative hofft auf eine Rettung. Sie hat kräftig für die Schule geworben – mit Erfolg.

Oster-Ohrstedt | Die Schließung der Gemeinschaftsschule Ohrstedt wollen viele Menschen in der Region nicht einfach hinnehmen. Als Anfang März in einem Schreiben des Schulverbandsvorstehers an die Eltern das Aus des Standortes bekanntgegeben wurde, regte sich sofort Widerstand. Während einer nicht-öffentlichen Sitzung des zuständigen Schulverbands Viöl am 9. März zu de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.