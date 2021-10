Viele Pläne in Mildstedt : Neue Gewerbe- und Wohngebiete: Was der Bauausschuss alles auf den Weg bringt

Die Mitglieder des Bauausschusses in Mildstedt brachten viele Bauvorhaben weiter voran. So ging es um die Schule und neue Wohn- und Gewerbegebiete.

Mildstedt | Einmal mehr ging es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses um den Ausbau des Engelschen Weges ab Luruper Weg. Er wird in Richtung Norden zur Einbahnstraße umgewidmet, wie shz.de bereits berichtet hatte. Ein gepflasterter Fußweg wird abseits der Fahrbahn angelegt, an anderer Stelle wird der Fußweg durch Hochbordsteine abgetrennt. Die Fahrbahn bekom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.