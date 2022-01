Hexenverfolgung in Nordfriesland : Hexerei und Zauberei: Wo vor mehr als 300 Jahren Frauen gefoltert und hingerichtet wurden

Hexenverfolgungen, Prozesse und Todesurteile wegen Hexerei hat es in der frühen Neuzeit auch in Nordfriesland gegeben. Von 27 Verfahren mit 17 Hinrichtungen spricht Prof. Dr. Rolf Schulte von der Uni Kiel.

Nordfriesland | Bohmstedt bei Breklum im Januar des Jahres 1688: Vollige Peters lebt hier mit Mann und Sohn. Doch es gibt nicht nur Freunde im Dorf. Peters wird just am Anfang des neuen Jahres von Nachbar Matzen der Hexerei beschuldigt. Sie habe nämlich seine Tochter umgebracht und sei in Bohmstedt als „Erzzauberin“ seit langem verschrien. Außerdem habe die Leiche se...

