Neue Corona-Regeln ab Donnerstag : Kita-Eltern in Nordfriesland müssen Corona-Test machen – Diese Regeln gelten

Das Land SH stellt kostenlose Selbsttests für Eltern zur Verfügung. Mindestens ein Elternteil muss sich fortan mindesten drei Mal pro Woche testen.

Nordfriesland | Eltern von Kita-Kindern, Mitarbeitende in Kitas sowie Kindertagespflegepersonen in Schleswig-Holstein müssen sich von Donnerstag an regelmäßig auf Corona testen. Die Pflicht zum Selbsttest gilt für den Elternteil, der den umfangreichsten Kontakt zum Kind hat, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das Land SH stelle den Eltern kosten...

