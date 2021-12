Neubaugebiet Hollbusch : Schwabstedter Gemeinderat unter Zeitdruck: Vor Jahresende muss Beschluss her

Die Entwässerung des Baugebietes zur Treene hin macht Probleme. Und oberhalb wohnende Anlieger sorgen sich um die Sicherheit ihrer Gebäude.

Schwabstedt | Jetzt wird es Zeit für das Neubaugebiet Hollbusch an der Huder Straße in Schwabstedt. Noch vor dem Jahresende muss ein neuer Satzungsbeschluss gefasst werden. Ansonsten muss das gesamte Bauleitverfahren von Anfang an neu aufgerollt werden. Schwabstedts Bürgermeister Holger Schwerdt hatte darauf in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufmerksam gemacht. E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.