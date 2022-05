Umleitungen in Rantrum geplant : Neubau von Parkplätzen in Rantrum: Was Politiker alles bemängeln

In der Nähe der Eventhalle sollen neue Parkplätze entstehen. Doch es gibt offene Fragen und Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde.

Rantrum | Wer weiß was? Streit um die Informationspolitik bezüglich der Parkplätze in Rantrum entzündete sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Unter den Zuhörern saß Frank Jebe, er ist seit Juni 2019 als bürgerliches Mitglied Vorsitzender des Bauausschusses. Jebe klagte: „Ich weiß nicht, was mit dem Parkplatz am Ehrenmal ist?“ Bürgermeister Henning We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.