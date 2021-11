Zeugen gesucht : Nacht zu Sonntag: Polizei bricht Verfolgungsjagd mit BMW-Raser ab

Der Fahrer eines blauen BMW 560L raste in der Nacht zu Sonntag von Husum auf der B5 Richtung Süden. Die Polizei sucht Zeugen dieser Fahrt.

Husum | Am Sonnabend um 00.50 Uhr fuhr vor einem Streifenwagen der Polizei im Buschkamp in Husum ein blauer BMW 560L, der im Kreisverkehr nicht blinkte und anschließend sein Fahrzeug stark beschleunigte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Auf Höhe der Abfahrt Mildstedt überholte der BMW bei unübersichtlicher Verkehrslage und durchgezogenem Mittelstreif...

