Nachhaltigkeit und Klimaschutz : 100.000 Bäume für Husum

Vorzeigeprojekt: Im Norden der Stadt soll in den nächsten Jahrzehnten ein kleiner Wald heranwachsen.

Husum | Am 23. und 24. Oktober findet in Husum der Auftakt für eine groß angelegte Pflanzaktion statt, als deren Ergebnis im Norden der Stadt in den kommenden Jahrzehnten ein kleiner Wald heranwachsen soll. Es geht dabei um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Idee dazu entstand im Herbst 2019 am Rande der 1. Husumer Schüler-Klimakonferenz, wie die Initiato...

