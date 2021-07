Bei Oster-Ohrstedt : Nach schwerem Verkehrsunfall auf B201: Autofahrerin gestorben

Beide Fahrzeuginsassen wurden zunächst von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser ausgeflogen.

Oster-Ohrstedt | Nach dem schweren Unfall am Montagnachmittag bei Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) ist eine 54-jährige Frau gestorben. Das teilte Polizeisprecher Christian Kartheus am Dienstag mit. Ihr 61 Jahre alter Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben war die Frau mit ihrem Audi auf der B201 von Treia in Richtung Oster-Ohrstedt unter...

