Verkehrsdrama in Nordfriesland : Nach schwerem Unfall bei Schwesing: Zustand der Autofahrerin ist stabil

Am Freitagmorgen waren bei Schwesing ein Traktor und ein Auto frontal zusammengestoßen, dabei war die Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie ist auf dem Wege der Besserung. Zur Unfallursache wird ermittelt.

Schwesing | Die Nachricht von dem schweren Verkehrsunfall bei Schwesing am Freitagmorgen hat die Menschen in der Region sehr erschüttert. Dabei war die 31-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden, ihr vier-jähriger Sohn leicht. Wie die Polizei jetzt auf Anfrage erklärte, ist der Zustand der Frau, die in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht worden ...

