Tragödie in Stapel : Nach furchtbarem Feuer in Stapel: Familienvater in Krankenhaus verstorben

Bei dem Feuer in einem Einfamilienhaus Mitte März in Stapel wurden drei Menschen sehr schwer verletzt. Der 59-jährige Mann ist am Mittwoch gestorben.

Stapel | Ein Meer von Blumen befindet sich inzwischen vor dem Einfamilienhaus in der Norderstapeler Bahnhofstraße, in dem am 14. März um Mitternacht ein verheerendes Großfeuer ausbrach. Nun folgte die traurige Mitteilung: Am Mittwoch (23. März) ist der 59-jährige Familienvater in der Universitätsklinik Lübeck seinen schweren Brandverletzungen erlegen. Lesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.