Polizeibericht Nordfriesland : Unfallflucht am Husumer Markt: Aufmerksame Zeugin

Die Polizei in Husum wurde dank einer aufmerksamen Passanten auf eine Fahrerflucht aufmerksam.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

16. April 2021, 09:47 Uhr

Husum | Eine aufmerksamer Zeugin hat bereits am Dienstag, 30. März, gegen 17:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Husum in der Straße „Markt" in der Innenstadt beobachtet. Es wurde nach Angaben der Polizei ein schwarzer Passat angefahren.