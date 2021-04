Polizeibericht Nordfriesland : Unfallflucht am Husumer Markt: Zeuge gesucht

Die Polizei in Husum sucht den aufmerksamen Passanten, der vor gut zwei Wochen am Markt eine Unfallflucht beobachtet hat.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

16. April 2021, 09:47 Uhr

Husum | Ein aufmerksamer Zeuge hat bereits am Dienstag, 30. März, gegen 17:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Husum in der Straße „Markt" in der Innenstadt beobachtet. Es wurde nach Angaben der Polizei ein schwarzer Passat angefahren. Der Zeuge hinterließ am beschädigten Auto einen Hinweis, habe aber nicht seine Erreichbarkeit angegeben. Der Zeuge wird gebeten, sich beim Polizeirevier Husum (Tel.: 04841 - 8300) zu melden.