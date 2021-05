Hattstedtermarsch : Nach Unfall auf der B5: Auto geht in Flammen auf

Eine junge Autofahrerin war mit ihrem Wagen am Montagabend auf der B5 verunglückt. Beim Abtransport fing das Auto an zu brennen.

Hattstedtermarsch | Vollalarm am späten Montagabend um kurz nach 21 Uhr für die Feuerwehren in Hattstedt, Wobbenbüll und Hattstedtermarsch: Der Rettungsleitstelle in Harrislee war von mehreren Anrufern ein brennender Pkw auf der B5 zwischen Hattstedt und Struckum gemeldet worden.

