Polizeieinsatz in Tönning : Nach Schlägerei in der Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Zu einer Schlägerei mit drei jungen Männern kam es am 8. Mai in der Johann-Adolf-Straße. Ein Unbeteiligter kriegte dabei eine Ladung Pfefferspray ab.

Tönning | Der Zwischenfall ereignete sich am Sonnabend, 8. Mai, zwischen 21.30 und 22 Uhr. Ein junger Mann war in der Johann-Adolf-Straße in Richtung Tönninger Marktplatz unterwegs. Unmittelbar vor ihm gingen zwei ihm Unbekannte. Auch interessant: Solaranlagen: Investoren setzen Gemeinden unter Druck – Kreis will Beratung übernehmen Ein anderer Mann kam d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.