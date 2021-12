Hude : Nach Rücktritt von Ulrich Kinner: Hudes neuer Bürgermeister ist Jens Heldt

Nach Streit und Querelen war Hudes Bürgermeister Ulrich Kinner im Oktober zurückgetreten. Jens Heldt wurde jetzt vom Gemeinderat einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt.

Hude | Turbulenten Zeiten liegen hinter der kleinen Gemeinde Hude unweit von Schwabstedt. Querelen und Streitigkeiten prägten seit der Kommunalwahl im Jahr 2018 die Arbeit in der Gemeindevertretung. Das ganze gipfelte in Anzeigen des damaligen Bürgermeisters Ulrich Kinner (WGH) gegen Gemeindevertreter Manuel Clausen (Unser Hude), was Ende September in einer ...

