Klaus-Groth-Schule : Entwarnung nach Omikron-Verdacht: Alle Corona-Tests negativ

Schüler einer Klasse der Klaus-Groth-Schule in Husum sowie Lehrkräfte wurden am Sonntag auf Corona getestet. Eine Infektion wurde in keinem Fall nachgewiesen.

Husum | Erleichterung an der Husumer Klaus-Groth-Schule: Nach Omikron-Verdacht wurden am Sonntag 21 Schüler und Lehrkräfte auf Corona getestet, die Ergebnisse der PCR-Tests waren alle negativ, wie der Kreis Nordfriesland mitteilte. Alle Eingeladenen seien zu der Testung erschienen. Auch interessant: Corona-Zahlen am Sonntag: Aktuelle Zahlen für Ämter in No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.