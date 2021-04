Breklum : Nach Einbrüchen in Supermarkt: Jugendlicher Täter geschnappt

Hohen Sachschaden richtete der junge Mann bei den beiden Einbrüchen in einem Supermarkt in Breklum an.

Breklum | Am Montag (29. März) um 0.20 Uhr wurde in einen Supermarkt in der Husumer Straße in Breklum eingebrochen. Der Täter schlug ein Fenster ein und betrat anschließend den Verkaufsraum. Er entwendete eine Flasche Alkohol und Zigaretten, wie die Polizei mitteilt. Auch interessant: „Wir verlieren junge Menschen“ – dramatischer Bericht aus der Schulsoziala...

