Kriminalität in Husum : Nach Einbrüchen am helllichten Tag: Kripo bitte um Hinweise

Nach zwei Einbrüchen in der vergangenen Woche bittet die Kriminalpolizei Husum um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern.

Husum | Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach zwei Einbrüchen am helllichten Tag und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden. Am Donnerstagnachmittag, 9. Dezember, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Gallberg“ in Husum ein und durchsuchten die Zimmer. Der Tatzeitpunkt war zwischen 13.45 und 15:00 U...

