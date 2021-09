Veranstaltung in Nordfriesland : Nach Corona: Krabbentage 2021 finden in gewohnter Form statt

Nach den abgespeckten Krabbentagen 2020 können sich Husumer und ihre Gäste in diesem Jahr wieder auf zwei bunte Tage im Zeichen des Schalentiers freuen.

Husum | Dieses Jahr geht es wieder: Die Husumer Krabbentage werden vom 16. bis 17. Oktober 2021 in traditioneller Form stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Husum soll an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr wieder bunt erstrahlen. Rund um den Binnenhafen wird eine maritime Schlemmermeile aufgebaut. Auf dem Marktplatz befindet sich der Ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.