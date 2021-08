Tönning : Nach Auffahrunfall langer Stau auf der B5

Zu einem kilometerlangen Stau kam es am Sonnabend auf der B5 südlich von Tönning. Nach einem Auffahrunfall ging nichts mehr.

Tönning | Die Ursache war ein Auffahrunfall, der sich am Sonnabend gegen 12 Uhr an der südlichen Auffahrt von Tönning auf der B5 in Richtung Norden ereignet hatte: Innerhalb kürzester Zeit baute sich ein sehr langer Stau auf, der in südlicher Richtung mehr als fünf Kilometer weit bis über die Anschlussstelle Hemme zurückreichte. Auch interessant: Ehemaliges ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.