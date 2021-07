Sport in St. Peter-Ording : Multivan Windsurf Cup: Höchste deutsche Regatta startet am 16. Juli in SPO

50 Top-Windsurfer werden am Wochenende in St. Peter-Ording Punkte für die deutsche Meisterschaft sammeln. Es ist corona-bedingt eines der wenigen Großevents im Badeort in diesem Jahr.

St. Peter-Ording | Auf rasanten Wassersport dürfen sich die St. Peteraner und ihre Gäste am Wochenende freuen. Vor dem Ordinger Strand wird der Multivan Windsurf Cup ausgetragen. Vom 16. bis 18. Juli findet der Auftakt der ranghöchsten deutschen Regattaserie im Badeort statt. Auch interessant: Niedlicher Nachwuchs bei den Seehunden im Westküstenpark in SPO Es ist ...

