Umweltdelikt in Schwabstedt : Müllfrevel: Unbekannte entsorgen illegal Sperrmüll am Feldrand

Wieder einmal haben Unbekannte die Natur als Müllkippe benutzt. Dieses Mal fand sich der Sperrmüll in Schwabstedt an einem idyllisch gelegenen Feldweg. Die Gemeinde hofft nun auf Hinweise auf den oder die Täter.

Schwabstedt | „Auch in Schwabstedt hat es uns jetzt erwischt mit der wilden Müllentsorgung“, berichtet Kim Lassen. Der Schwabstedter Gemeindevertreter und Vorsitzende des Sozial- und des Wirtschaftsausschusses ist sehr verärgert: An einem Knick in der Gemarkung „Op de Sein“ im Norden der Gemeinde hatten Spaziergänger am Sonnabendmorgen illegal entsorgten Müll entde...

