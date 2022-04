Ostersonntag 2022 in Husum : Korso vom Gewerbegebiet zur Marienkirche: Motorrad-Gottesdienst mit Tausenden Bikern

Zwei Jahre musste Corona-bedingt pausiert werden, doch an diesem Ostersonntag kehrt der traditionelle Motorrad-Gottesdienst in die Storm-Stadt zurück: Um 13 Uhr beginnt nach dem Korso die Andacht rund um die Tine.

Husum | Der Ostersonntag in Husum mit einem Korso durch die Storm-Stadt und dem anschließenden Gottesdienst auf dem Marktplatz vor der Marienkirche – das gehört seit 1984 für Tausende Motorradfahrerinnen und -fahrer zum Start in die Saison dazu. Doch in den vergangenen beiden Jahren verbot sich durch Corona die traditionelle Veranstaltung: Die vom Verein „MoG...

